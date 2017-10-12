«المركزي» يرفع سعر الدولار خلال التعاملات المسائية

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ارتفع سعر الدولار في البنك المركزي خلال التعاملات المسائية اليوم -الخميس-، بواقع قرش واحد فقط، ليسجل سعر البيع نحو17.69 جنيها، فى مقابل نحو 17.68 خلال تعاملات أمس الأربعاء.

وقال البنك إنه تم رفع سعر شراء الدولار بواقع قرش واحد ايضا ليسجل نحو 17.58 جنيها، فى مقابل نحو 17.57 جنيها خلال تعاملات امس.

وشهدت أسعار العملة الخضراء تراجعًا طفيفًا خلال التعاملات المسائية اليوم فى البنوك، و بلغ أعلى سعر للدولار فى كلا من البنك المصرى الخليجى، وبنك اتش اس بى سى مسجلا نحو 17.71 جنيها للبيع، و17.61 جنيها للشراء.

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فيما بلغ أقل سعر للدولار فى مصرف ابوظبى الاسلامى مسجلا نحو 17.67 جنيها للبيع، و17.57 جنيها للشراء.

وثبت سعر الدولار فى البنوك الحكومية ليسجل نحو 17.70 جنيها للبيع، و17.60 جنيها للشراء فى كلا من البنك الأهلى المصرى، وبنك مصر.

فيما سجل سعر الدولار نحو 17.68 جنيها للبيع، و17.58 جنيها للشراء فى كلا من بنك القاهرة، وبنك بيريوس، وبنك القاهرة، والمصرف المتحد، بالاضافة الى بنك مصر إيران للتنمية.