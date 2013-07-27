أطباء: لا تسمح لأنانيتك أن تمنعك من رؤية مشكلاتك وآفات شخصيتك

أكد الدكتور محمود عبد الرحيم غلاب، أستاذ علم النفس بجامعة القاهرة، أن الإنسان كثيرا ما يقع فى خطأ كبير وهوالعمى عن عيوبه ومشكلاته وآفات شخصيته، مبررا بذلك أنه يحاول أن يحب نفسه ويرضى ذاته حتى يكون إنسانا سليما وجيدا من الناحية النفسية والعقلية، فلا تترك الفرصة لحبك لذاتك أن يتحول الى أنانية وضرر كبير .

وأضاف الدكتور غلاب، أن الكارثة التى يقع فيها الكثيرون هى أنه يتغاضى عن عيوبه ويتناساها بل يعمل على عدم إدراكها وتجاهلها بشكل تام والعمل على محوها من أمام ناظريه دون الالتفاف إليها، وهى من أكبر المشكلات التى يتعرض إليها الإنسان .

وأكد غلاب أن العمل على العيش بنفسية وعقلية سليمة ومعتدلة لا يحدث بتركك لأنانيتك تتحكم فى تصرفاتك وتبلور رؤياك لذاتك، ولا يعنى ذلك أن يتغاضى الإنسان عن مشكلاته وآفات شخصيته لأن هذا الإخفاء وعدم مواجهة الإنسان لنقصانه وعيوبه، لأن تراكم العيوب وتغطيتها يضر الإنسان ويجعله أفاقا غر حقيقى، ولذا يجب على الإنسان اصطياد العيوب لنفسه وكشفها والتخلص منها، وعدم السماح لأنانيته أن تبعده عنها وتبرر.