راعي كنيسة ببني سويف: ننتظر تصريح النيابة لدفن «كاهن المرج»

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كتب - محمد الزهراوي ومحمد حفيظ:

قال المهندس بيتر إلهامي، المتحدث باسم مطرانية مغاغة شمال محافظة المنيا، إن الصلاة على القس سمعان شحاتة ستقام بمطرانية ببا.

وأضاف "إلهامي"، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إن القس سمعان شحاتة كاهن في كنيسة يوليوس الأقفهاصي بعزبة حنس في محافظة بني سويف، ومسقط رأسه بقرية طمبجي التابعة لمركز مغاغة.

وكان القس سمعان شحاتة، قد قُتل على يد مجهولين، بالقرب من منطقة مؤسسة الزكاة بمدينة السلام بالقاهرة، اليوم الخميس.

وأعرب أهالي مركز الفشن جنوب بني سويف عن حزنهم الشديد بعد تلقيهم خبر مقتل "شحاتة"، وأكد ثروت فاروق، مهندس زراعي، أن القمص لم تكن لديه أية عداوات بل كان يساهم في حل خلافات أهالي القرية.

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وقال القس فلوباتير، راعي كنيسة عزبة جرجس التابعة لمطرانية ببا والفشن، إنهم في انتظار إنهاء إجراءات تصريح الدفن بعد نقل الجثة إلى مشرحة زينهم.

وأضاف "فلوباتير"، أن القمص سمعان توجه إلى محافظ القاهرة رفقة الأب بيمن مفتاح من مطرانية مطاي، قاصدا أحد معارض بيع حديد التسليح بمدينة السلام.

وألقى رجال المباحث بقسم شرطة المرج القبض على عامل، استوقف سيارة يستقلها الكاهن وقس آخر، وتعدى عليهما بالضرب بساطور، مما أسفر عن مقتل القمص سمعان بجرح قطعي غائر بالرأس أودى بحياته، وإصابة الثاني بجروح قطعية.

وتحفظت النيابة على السلاح المستخدم فى الجريمة، وأمرت بتشريح جثمان المجني عليه لإيداع تقرير جنائي بأسباب الوفاة، مع التصريح بالدفن عقب ذلك.