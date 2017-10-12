وزارة الطيران تنفي سفر «فتحي» إلى موسكو لحسم عودة الرحلات

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية المحلية والأجنبية وصفحات التواصل الاجتماعي عن ترأس وزير الطيران المدني شريف فتحي، وفد رسمي لزيارة موسكو الأسبوع المقبل، لحسم موقف عودة رحلات الطيران بين البلدين والتخفيف من حدة توتر العلاقات بين البلدين.

وأشار المركز، في تقرير "توضيح الحقائق حول ما يثار في وسائل الإعلام"، أنه تم التواصل مع وزارة الطيران المدني، التي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة أن كل ما نشر حول هذا الموضوع شائعات لا أساس لها من الصحة.

كما نفت الوزارة وجود أي توتر في العلاقات بين مصر وروسيا، مؤكدة قوة ومتانة العلاقات الثنائية بين البلدين وطابعها التاريخي الممتد، وحرصهما على التعاون في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، ما يجعل البلدين قادرين على تجاوز أي عقبات قد تواجههما، مشيدة في الوقت نفسه بسعي البلدين المستمر نحو تعزيز وترسيخ علاقات التعاون بينهما وتنميتها وتطويرها على مختلف الأصعدة.

شاهد أيضا

وعلى جانب آخر، أشارت الوزارة إلى أن وزير الطيران توجه بزيارة تفقدية للهيئة العامة للأرصاد الجوية، للوقوف على استعدادات وقدرة الهيئة على مواجهة السيول، من خلال التنبؤ بحالة الطقس والإنذار المبكر بالسيول، في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، بالتعاون والتنسيق الجيد مع كل أجهزة الدولة المعنية، لتجنب حدوث أي أزمات خلال الموسم الشتوي لهذا العام.

وناشدت الوزارة، وسائل الإعلام المختلفة والمواطنين، إجهاض هذه الشائعات من خلال توخي الدقة، والابتعاد عن تداول مثل هذه الأخبار المغلوطة التي لا تستند إلى أي حقائق، وتؤثر سلبا على مصلحة الوطن، وفي حالة وجود أي شكاوى يرجى الإبلاغ عنها من خلال الدخول على الموقع ‏الإلكتروني لبوابة الشكاوى الحكومية ‏‏www.shakwa.eg‏، أو ‏الاتصال على ‏الخط الساخن لها (16528).‏