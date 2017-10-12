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«الوزراء» يوافق على قرض من البنك الأوروبي بقيمة 186 مليون يورو

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«الوزراء» يوافق على قرض من البنك الأوروبي بقيمة 186 مليون يورو «الوزراء» يوافق على قرض من البنك الأوروبي بقيمة 186 مليون يورو

التحرير

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قال وزير التنمية المحلية هشام الشريف، إن مجلس الوزراء برئاسة شريف إسماعيل، وافق على قرض من البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية تبلغ قيمته 186 مليون يورو، لتوصيل الصرف الصحي لمحافظة الفيوم، والتخلص من التلوث بمياه بحيرة قارون التي تعد واحدة من أكبر 3 بحيرات في .

وأضاف الشريف، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، اليوم الخميس، أن القرض يشمل إعادة تأهيل وتوسيع وإنشاء محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي، منها إنشاء 8 محطات جديدة وتوسيع 9 محطات قائمة حاليا وإعادة تأهيل 10 محطات أخرى، إضافة إلى مد مواسير لما يقرب من 3 آلاف كيلو متر على مستوى المحافظة وشراء 350 شاحنة للمياه وبناء 139 محطة ضخ جديدة.

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وأوضح أن البرنامج هو برنامج متكامل للتنمية المؤسسية المتكاملة بمشاركة شركاء التنمية في الداخل والخارج، بإعادة استخدام مياه الصرف بعد تنقيتها، وهو برنامج يستهدف أيضا حصول المرأة في الفيوم على فرص عمل جديدة.

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التحرير

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