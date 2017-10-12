بعد افتتاحها رسميًا.. 10 معلومات عن المرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية

كتب- محمد عبدالناصر:

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأربعاء، المرحلة الأولى من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وتفقد عدد من المشروعات التي تم إنجازها مؤخرًا.

ويستهدف المشروع جذب 7 ملايين نسمة في المرحلة الأولى فقط، التي تقام على مساحة 10 آلاف فدان، وتضم الحي الحكومي وحي الوزارات، وفيها تنقل الوزارات الرئيسية لمصر، مرفق بها مبنى للبرلمان وأعضاءه، ومبنى لمجلس الوزراء، ومقر رئاسي.