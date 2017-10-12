وزير الصحة لمصراوي: مصر تصدر أدوية ومستلزمات طبية بـ500 مليون دولار سنوياً

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور أحمد عماد راضي، وزير الصحة والسكان، إن مصر تصدر أدوية ومستلزمات طبية إلى الخارج بقرابة 500 مليون دولار سنويا.

وأضاف راضي في تصريحات لمصراوي، اليوم الخميس، إن شركات المستلزمات الطبية لكي يصرح لها بالعمل في مصر فلابد أن تحصل على اعتراف دولي ومنها الأيزو، وبالتالي تكون لديهم القدرة على التصدير إلى الخارج وتوفير عملة صعبة لمصر.

وأوضح وزير الصحة، أن مصر تصدر مستلزمات بـ250 مليون دولار، بالإضافة لـ250 مليون دولار أدوية أيضا وبالتالي فنحن ملتزمون بدعم هذه الشركات الوطنية.