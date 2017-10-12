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بالصور - جلسة صلح لإنهاء خصومة ثأرية بين أفراد عائلة واحدة بالبحيرة

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مصراوي Masrawy

بالصور - جلسة صلح لإنهاء خصومة ثأرية بين أفراد عائلة واحدة بالبحيرة

04:25 م الخميس 12 أكتوبر 2017

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البحيرة – أحمد نصرة:

أنهت مديرية أمن البحيرة، اليوم الخميس، خصومة ثأرية بين أفراد عائلة النجار، بناحية قرية درشابة، دائرة مركز الرحمانية، بمحافظة البحيرة.

ترجع أسباب الخصومة إلى مشاجرة لخلافات الجيرة نتج عنها وفاة "م. ا. د" إثر طعنه بسكين إصابته بجرح نافذ بالصدر من الناحية اليمنى، وضبط المتهم "ش. م. ع" في حينه، وترك أسرة المتهم محل إقامتهم للإقامة بدائرة مركز دسوق، كفر الشيخ.

وبناء على جهود المديرية في التواصل المستمر والاستعانة بحكماء القرية، وشيوخ الأزهر، وعقلاء العائلة، تم عقد جلسة صلح والمقامة اليوم، بحضور اللواء علاء عبدالفتاح، مدير أمن البحيرة، والقيادات التنفيذية بالمحافظة، وبأعضاء مجلس النواب عن دائرة مركز الرحمانية، وبعض رجال الدين، وكبار العائلة، وعدد يناهز 2000 فرد من العائلة وأهالي القرية، وتم تقديم الكفن و الصلح والتراضى بين العائلة.

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