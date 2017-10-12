أهالي القمص سمعان يطالبون بدفنه بمسقط رأسه في المنيا

المنيا ــ (مصراوي):

كشفت مصادر كنسية بالمنيا، أن أسرة القمص سمعان شحاتة رزق الله، كاهن كنيسة الشهيد يوليوس الأقفهصي بعزبة جرجس في بني سويف، الذي لقى مصرعه على يد أحد الأشخاص، صباح اليوم الخميس، ترغب في دفنه بمدافن الأسرة في قرية "طنبدي" التابعة لمركز مغاغة في المنيا.

وأوضحت نفس المصادر، أن تحديد مكان الدفن بشكل قاطع، سيتم بعد الاتفاق مع الأنبا إسطفانوس، أسقف إيبارشية ببا والفشن وسمسطا التي يتبعها القمص.

وقال توماس سعيد، أحد أقارب القتيل، إن القمص سمعان شحاتة تمت رسامته قبل 19 عاما، وتحديدا في 28 فبراير من عام 1998، على كنيسة في مركز مغاغة، ولم تكن هناك مطرانية بمركز مغاغة آنذاك، حيث كانت كنائس مركز مغاغة تتبع "إيبارشية" بني سويف والتي تم تقسيمها بعد وفاة المطران الراحل الأنبا أثناسيوس، مطران بني سويف السابق.

وكشف "توماس" أن الأنبا أسطفانوس، أسقف ببا والفشن، نقل القمص المجني عليه إلى كنيسة القديس يوليوس في إيبارشية ببا والفشن لحبه له، وأنه نال درجة القمصية منذ سنوات قليلة، ونالها صغيرا في مطلع الأربعينات من عمره بسبب نشاطه الرعوي وخدمته البارزة.

من جانبه أكد المهندس بيتر اللهامي المتحدث الإعلامي باسم مطرانية مغاغة والعدوة، أن القمص سمعان شحاتة هو من قرية "طمبدي" التابعة لمركز مغاغة، ولا تزال أسرة والده تقيم بالكامل هناك باعتبارها مسقط رأسه إلا أنه تم رسامته بكنيسة القديس يوليوس الأقفهصي بمركز الفشن خارج المطرانية والتابعة لمطرانية الفشن وببا.

وكشفت مصادر كنسية، أن القس بيمن مفتاح، كاهن كنيسة الملاك بعزبة فرنسيس، مطاي التابعة لمطرانية مطاي، ومسقط رأسه قرية "طرفا" التابعة لمركز سمالوط، كان برفقة القمص الشهيد سمعان شحاتة، حيث استأذنه لأداء أمر ما وتركه بالسيارة وفور تأخر "سمعان" عنه ترجل من السيارة للاطمئنان عليه وفوجئ بسقوطه على الأرض غارقا في دمائه دون أن يشاهد مرتكب الحادث أو يصاب بأي سوء.