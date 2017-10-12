بالصور- إطلاق حملة "الإنسانية ضد السرطان" بمدارس الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

أطلق الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، حملة توعية "الإنسانية ضد السرطان " بمدارس الإسكندرية تحت شعار "شنطة ولدنا .. صحة بلدنا"، من مدرسة عزبة الصيادين الإبتدائية بالتعاون مع جمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان.

وقال المحافظ إن المبادرة تتضمن توزيع شنطة مدرسية على طلاب المدارس الحكومية الأكثر احتياجًا بجميع الإدارات التعليمية بالمحافظة، تشمل أدوات مدرسية ومجموعة كتيبات علمية توعية بالعادات الغذائية السليمة والوقاية من مرض السرطان.

وأضاف"سلطان" أن الحملة تهدف للتوعية بمرض السرطان وفوائد الكشف المبكر وكيفية الوقاية منه ومحاربة الجهل والفقر، للحفاظ على صحة وسلامة الطفل المصري وأسرته.

وأشاد المحافظ بجهود جمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان في المشاركة بالارتقاء بالعملية التعليمية، مؤكدًا أن المحافظة مستعدة للتعاون مع كافة الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق التنمية المجتمعية الشاملة.

جدير بالذكر أنه تم توزيع 1164 شنطة مدرسية على طلاب مدرسة عزبة الصيادين بإدارة وسط التعليمية، و2173 شنطة على طلاب مدرسة كلية الزراعة التابعة لإدارة شرق التعليمية.