أخبار عاجلة

الأخبار - وزير البترول يبحث مع السفير الإيطالي سبل زيادة الفرص الأستثمارية -
الأخبار - الصحة : إصابة 17 شخصاً فى حريق بمخزن للبويات والمواد البترولية بالإسكندرية -
بلاغ يتهم طبيبًا بالتسبب في وفاه طفلة داخل مستشفى خاص بالدقهلية -
"تويتر" يحظر الإعلانات على الحسابات المملوكة لـ"روسيا اليوم" و"سبوتنيك" -
الأخبار - الولايات المتحدة ترفع اليوم السرية عن أكثر من 3000 وثيقة تنعلق باغتيال جون كينيدي -
الأخبار - التوتر يسيطر علي أجواء جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية فى كينيا -
الأخبار - مؤتمر عالمي اليوم بباريس لكشف الممارسات القطرية الداعمة للإرهاب -
الأخبار - انضمام الفرقاطة "شباب مصر" إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية -
الأخبار - حرس حدود المنطقة الغربية يحبط محاولة تهريب 3مليون قرص مخدر و120كجم حشيش -
الأخبار - رئيس الوزراء يوجه بتوفير نحو 300 مليون جينه للانتهاء من تنفيذ 3 مستشفيات بالأقصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

محمد صلاح يتسلم جائزة أفضل لاعب في ليفربول للمرة الثانية

Google+ Print
محمد صلاح يتسلم جائزة أفضل لاعب في ليفربول للمرة الثانية محمد صلاح يتسلم جائزة أفضل لاعب في ليفربول للمرة الثانية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كتب - عبد الرحمن مصطفى

استلم محمد صلاح نجم منتخبنا الوطني وليفربول الإنجليزي، جائزة أفضل لاعب في قلعة الأنفيلد، عن شهر سبتمبر الماضي، بعد الآداء الرائع الذي قدمه مع فريقه.

وحصل صلاح على الجائزة، فور وصوله إلى إنجلترا، بعد عودته من القاهرة، للمشاركة مع الوطني أمام الكونغو برازافيل، وقيادته للفراعنة، للتأهل لكأس العالم بروسيا رسميًا.

شاهد أيضا

كان محمد صلاح، توج على جائزة أفضل لاعب في شهر أغسطس، ليحصل عليها في الشهر الثاني على التوالي، بعدما حصل على أعلى نسبة أصوات في الاستفتاء الذي يجريه الموقع الرسمي للنادي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو)

نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو)

مساء الأنوار - هل ينجح وردة ومرعي في حل أزمة رأس الحربة في المنتخب ؟

مساء الأنوار - هل ينجح وردة ومرعي في حل أزمة رأس الحربة في المنتخب ؟

8 الصبح - مدرب المنتخب الأوليمبي صداع في رأس اتحاد الكرة

8 الصبح - مدرب المنتخب الأوليمبي صداع في رأس اتحاد الكرة

بالفيديو .. الأسد يستقبل المنتخب السوري: الجيش سبب انجازكم في تصفيات كأس العالم

بالفيديو .. الأسد يستقبل المنتخب السوري: الجيش سبب انجازكم في تصفيات كأس العالم