محمد صلاح يتسلم جائزة أفضل لاعب في ليفربول للمرة الثانية

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كتب - عبد الرحمن مصطفى

استلم محمد صلاح نجم منتخبنا الوطني وليفربول الإنجليزي، جائزة أفضل لاعب في قلعة الأنفيلد، عن شهر سبتمبر الماضي، بعد الآداء الرائع الذي قدمه مع فريقه.

وحصل صلاح على الجائزة، فور وصوله إلى إنجلترا، بعد عودته من القاهرة، للمشاركة مع المنتخب الوطني أمام الكونغو برازافيل، وقيادته للفراعنة، للتأهل لكأس العالم بروسيا رسميًا.

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كان محمد صلاح، توج على جائزة أفضل لاعب في شهر أغسطس، ليحصل عليها في الشهر الثاني على التوالي، بعدما حصل على أعلى نسبة أصوات في الاستفتاء الذي يجريه الموقع الرسمي للنادي.