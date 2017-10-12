بالصور.. افتتاح معرض الأثاث الدمياطي بأرض المعارض في مدينة نصر

دمياط - محمد إبراهيم:

افتتح الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ دمياط، اليوم الخميس، المعرض الرابع للأثاث الدمياطي بأرض المعارض بمدينة نصر بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

يضم المعرض 35 عارضًا من مستفيدي جهاز تنميةالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر إلى جانب عدد من مصنعي الأثاث من أهالي المحافظة، ويقام على مساحة 3 آلاف متر ويستمر حتى يوم 21 من الشهر الجاري.

وتابع المحافظ خلال جولته آراء الضيوف والعارضين ووجه بتذليل أي معوقات خلال فترة المعرض في دورته الجديدة، مؤكدا أن الدورات السابقة حققت نجاحا لافتا وحظيت بإعجاب المشاركين بها، كما أعلن تنظيم معرض آخر في القاهرة في نوفمبر لفتح آفاق استثمارية وأسواق جديدة داخل المحافظة وخارجها لصغار الصناع وإنعاش حركة التجارة وتحقيق المردود والعائد الاقتصادي المرجو للصانع الصغير للأثاث الدمياطي.