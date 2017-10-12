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الطب الشرعي ينتهي من تشريح جثة "كاهن" المرج

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مصراوي Masrawy

الطب الشرعي ينتهي من تشريح جثة "كاهن" المرج

04:00 م الخميس 12 أكتوبر 2017

مصلحة الطب الشرعي

كتب – عمرو علي:

انتهى أطباء مصلحة الطب الشرعي، بمشرحة زينهم، الخميس، من تشريح جثة القمص سمعان شحاته، الذي قُتل بضربة "ساطور" من أحد الأشخاص بمنطقة المرج.

وتسلم ذوي المجني عليه، الجثة، تمهيدا لدفنها، وفرضت قوات الأمن كردونًا أمنيًا حول المشرحة.

وقال مصدر أمني لمصراوي، إن قوات أمن القاهرة، تمكنت من القبض على المشتبه فيه بضرب القمص سمعان شحاتة، كاهن إحدى كنائس محافظة بني سويف.

وكشف القمص شنودة جرجس راعي كنيسة العذراء والأنبا شنودة بمدينة السلام، تفاصيل مقتل القمص سمعان شحاتة كاهن كنيسة القديس يوليوس الأقفهصي، اليوم الخميس، قائلا إنه أثناء تواجد المجني عليه رفقة أحد الآباء الكهنة بمنطقة المرج انهال عليه أحد شباب المنطقة ضربًا بسلاح أبيض "ساطور"، ما أدى إلى إصابته بجرحين في الرأس والبطن.

وأضاف القس شنودة في تصريحات لمصراوي، أنه في التاسعة والنصف صباح اليوم، حضر المجني عليه رفقة أحد القساوسة والذي يدعى بيامين مفتاح، ودخل إلى مخزن للحديد والتسليح ملك أحد أصدقائه، وعقب مغادرتهما للمخزن اكتشف المجني عليه نسيان هاتفه المحمول، فعاد للحصول عليه فباغته المتهم بضربة على رأسه بـ "ساطور"، وأثناء محاولة المجني عليه الفرار منه لاحقه المتهم وطعنه طعنة نافذة في البطن، مؤكدًا أن الواقعة استغرقت 4 دقائق فقط، ولاذ المتهم بالفرار حتى تمكن الأهالي من القبض عليه وتسليمه لرجال الشرطة.

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