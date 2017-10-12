فيديو يرصد نقل جثمان "كاهن"المرج بعد قتله داخل مخزن حديد

كتب – محمد الصاوي ومحمود السعيد:

حصل "مصراوي" من أحد شهود العيان، على مقطع فيديو، يرصد واقعة نقل جثمان القس شمعان شحاتة الذي قُتل صباح اليوم ضربًا بـ"ساطور" على يد أحد الأشخاص بمنطقة المرج.

ويظهر في الفيديو، تجمع عشرات الأشخاص وسط محاولة رجال الإسعاف نقل جثة المجني عليه.

وقال مصدر أمني لمصراوي، إن قوات أمن القاهرة، تمكنت من القبض على المشتبه فيه بضرب القمص سمعان شحاتة، كاهن إحدى كنائس محافظة بني سويف.

وانتقل فريق من نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار إسلام الجوهري، لمعاينة موقع الحادث، والاستماع لشهود العيان بمكان الواقعة.