درس «الهندسة» وانقطعت علاقته بـ«السقا».. 8 معلومات عن «رضا»

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رغم أنه قدم دورا واحدا فى السينما، فإنه استطاع به أن يترك بصمة كبيرة فى قلوب المشاهدين، بتجسيده شخصية "رضا" الطفل المشاغب الذى اعتاد أن يهرب من المدرسة ويلهو فى الشارع لشرب السجائر، حتى تأتى الصدفة وتجمعه بالفنان أحمد السقا "تيتو" الذى يحاول بكل الطرق معنويا وماديا تغيره إلى الأفضل.

ورغم نجاح عصام يوسف فى دور "رضا" فإنه ترك الفن ووضع تركيزه فى الدراسة، وفى عيد ميلاده الموافق اليوم، يستعرض "التحرير لايف" معلومات عنه:



1- من مواليد 12 أكتوبر عام 1995.

2- تخرج في كلية الهندسة قسم البترول بتقدير امتياز.

3- التحق بكلية الهندسة بناء على رغبته وليس لضغوط من أحد.

4- دخل المجال الفنى بالصدفة عن طريق أحد المخرجين المقربين لخاله.

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5- كان يخشي أن يفشل فى تقديم دور "رضا"، لكن فريق العمل ساعده فى تخطي هذا بأجواء من الألفة، وفقا لحديثه لـ"معكم مني الشاذلي" من شهور.

6- شارك الفنان محمد صبحي فى مسلسل "أنا وهؤلاء" بعد فيلم "تيتو".

7- لم يأخذ إلى الآن قرارا بترك الهندسة للعودة للتمثيل مرة ثانية.

8- انقطعت علاقته بالفنان أحمد السقا والمخرج طارق العريان بعد الانتهاء من الفيلم، الذي أنتج عام 2004، وفقا لحديثه لـ"معكم مني الشاذلي" من شهور.



