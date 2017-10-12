اليونسكو تأسف لانسحاب الولايات المتحدة من المنظمة

القاهرة (مصراوي)

أعلنت إيرينا بوكوفا، المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، الخميس، أن الولايات المتحدة الأمريكية أبلغت المنظمة بإنهاء عضويتها، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وأعربت بوكوفا عن "خالص أسفها" لهذا القرار، كما قالت إنها مقتنعة أن "اليونسكو لم تكن ذات أهمية كبيرة للولايات المتحدة، أو أن الأخيرة تمثل أهمية لليونسكو" وذلك في ظل تصاعد التطرف والإرهاب في العالم.

كان مسؤولون أمريكيون قالوا في وقت سابق لوكالة أسوشيتد برس الخميس إن الولايات المتحدة انسحبت من اليونسكو، بعد انتقادات متكررة لقرارات تبنتها المنظمة الأممية اعتبرتها واشنطن "معادية لإسرائيل."

وأضافت الوكالة أن قرار الانسحاب جاء في وقت تصوت فيه المنظمة لاختيار مديرها الجديد، في انتخابات ألقت مشاكل التمويل والانقسامات بسبب عضوية بظلالها على أجوائها.

وقالت أسوشيتد برس إن وزارة الخارجية الأمريكية كانت تحتفظ بمكتب لها في اليونسكو التي تتخذ من باريس مقرا لها، رغم تعليق الإدارة الأمريكية تمويل المنظمة في 2001 بعد قبول عضوية فلسطين في اليونسكو.

وأشار المسؤولون الأمريكيون إلى أن قرار الانسحاب كان متوقعا قبل نهاية هذا العام، حيث أن إدارة ترامب كانت تجهز له منذ أشهر.

وقالت الوكالة إن العديد من الدبلوماسيين الذين يعملون في البعثة الأمريكية في اليونسكو أبلغوا هذا الصيف بأن مناصبهم سوف تكون خالية، ونصحوا بالبحث أن وظائف أخرى.

كانت الولايات المتحدة قد انسحبت من اليونسكو في ثمانينيات القرن الماضي، لما رأته سوء إدارة للمنظمة واستخدامها في أغراض سياسية، ثم عادت وانضمت في 2003.