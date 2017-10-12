الحكومة الفلسطينية ترحب باتفاق المصالحة بين فتح وحماس

القاهرة (مصراوي)

رحب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله وأعضاء حكومة الوفاق باتفاق القاهرة الذي أعلن عنه اليوم الخميس بين حركتي فتح وحماس في العاصمة المصرية.

وقال المتحدث باسم الحكومة يوسف المحمود، في بيان حملته وكالة الأنباء الرسمية (وفا)، إن الاتفاق "إنجاز وطني كبير ينهي الانقسام الأسود وتبعاته الثقيلة على كاهل أبناء شعبنا، ويفتح الطريق واسعة امام استعادة الوحدة الوطنية وتوحيد الجهود وتثبيت الحالة الوطنية الفلسطينية الحقيقية".

ووجه المحمود الشكر إلى مصر على "دعم ورعاية تحقيق هذا الاتفاق التاريخي الذي له أبعاده الوطنية والقومية كون القضية الفلسطينية تشكل القضية المركزية لامتنا العربية المجيدة وهو ما تؤمن به وما تستند إليه مصر في كافة تحركاتها على هذا الصعيد".

وثمن المحمود "الروح الوطنية العالية والجهود الصادقة التي تبذلها حركتا فتح وحماس لتحقيق هذا الإنجاز الكبير".

وأكد أن الحكومة "في أعلى حالات الجهوزية والاستعداد للبدء الفوري بتحمل كامل مسؤولياتها في قطاع غزة وتنفيذ خططها المعدة مسبقا".

أعلنت حركتا فتح وحماس الفلسطينيتان الخميس التوصل الى اتفاق خلال مفاوضاتهما برعاية مصرية، في خطوة إضافية لتحقيق المصالحة بينهما بعد عقد من الانقسام.

وبدأت جولة المحادثات بين الطرفين الثلاثاء وأحيطت بسرية كبيرة، وتجري في مقر المخابرات المصرية.

جاءت هذه الجولة بعد زيارة قامت بها الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله الاسبوع الماضي الى قطاع غزة كانت الاولى منذ 2014، وهدفت الى التأكيد على جدية مساعي المصالحة.