توقيع اتفاقية لتطوير موقف "البيجو" في القصير بتكلفة 6.7 مليون جنيه

كتب- محمد عبدالناصر:

وقع المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، واللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، ملحق اتفاقية تعاون لتطوير سوق موقف "البيجو" القديم، بمدينة القصير، في محافظة البحر الأحمر.

وجاء التوقيع خلال اجتماع بمقر ديوان عام محافظة البحر الأحمر؛ لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير المناطق العشوائية على مستوى مدن المحافظة.

وقال المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، في بيان صحفي، الخميس، إن مساحة سوق موقف البيجو القديم تبلغ 3000 م2، بتكلفة إجمالية 6.7 مليون جنيه، ويتضمن إنشاء محال تجارية، ومجموعة من الخدمات المعاونة، ومنطقة لانتظار السيارات.

وأضاف، أنه سيشمل كذلك منطقة جلوس للمستخدمين أثناء التسوق، وأن السوق يضم عددًا من الأنشطة المتنوعة، مثل بيع المنتجات الغذائية، والسلع اليومية، والأدوات المنزلية.

ووقع المهندس خالد صديق، واللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، أيضًا ملحق اتفاقية تعاون لاستكمال أعمال إنشاء الأسوار، وتنسيق المواقع، لمشروعات تطوير المناطق العشوائية الجارية على مستوى مدن المحافظة.

ويشمل الملحق، إنشاء 250 بيتًا، و30 عمارة سكنية بمدينة الغردقة، و174 بيتًا، و3 عمارات سكنية بمدينة سفاجا، و36 بيتًا، وعمارتين سكنيتين بمدينة القصير، و514 بيتًا، وعمارتين سكنيتين بمدينة رأس غارب.

وأوضح "صديق" أن ملحق الاتفاقية ينظم إنشاء 974 سورًا، وتنسيق مواقع إنشاء البيوت والعمارات بالـ4 مدن، وتبلغ التكلفة الإجمالية لهذه الأعمال 67.5 مليون جنيه.