عضو لجنة العفو الرئاسي: لم ننته من إعداد القائمة الرابعة

كتبت عزة صقر:

قال النائب طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي، إن اجتماع اللجنة أمس جاء استكمالًا لسلسلة اجتماعات عقدتها اللجنة على مدار الأيام الماضية، لفحص الحالات المستحقة للعفو الرئاسي من السجون، وتجميعها لوضع اللمسات الأخيرة على القائمة الرابعة.

وأضاف الخولي، في تصريح لمصراوي، أن اللجنة تهتم بالاندماج المجتمعي وذلك من خلال دمج الشباب المُفرج عنهم وعودتهم للحياة العملية عن طريق خلق فرص عمل جديدة لهم.

وأوضح أن 82 شخصًا أفرج عنهم بالقائمة الأولى، والقائمة الثانية ضمت 203 مسجونًا، والقائمة الثالثة 356، مشيرًا إلى أنه لا يوجد ميعاد دقيق للانتهاء من القائمة الرابعة.

وتابع: "يتم التنسيق الآن مع عدد من الجهات المعنية في جمع البيانات، للنظر في الإفراج عن المسجونين على ذمة قضايا النشر والتجمهر والتظاهر، وذلك بالتعاون مع لجنة حقوق الانسان بالبرلمان، والمجلس القومي لحقوق الانسان وبعض الأحزاب".



وعقدت لجنة العفو الرئاسي، اجتماعا لها مساء أمس، بحضور أعضاء اللجنة، وذلك برئاسة الدكتور أسامة الغزالي حرب، لبحث التفاصيل النهائية للقائمة الرابعة للعفو عن المسجونين.