"الآثار": اكتشاف هريم جديد بسقارة

القاهرة- (د ب أ):

نجحت البعثة الفرنسية السويسرية من جامعة "جنيفا"، في العثور على هريم صغير مصنوع من الجرانيت الوردي، وذلك أثناء أعمال التنقيب الأثرية جنوب منطقة سقارة جنوب القاهرة .

وقال مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، في بيان صحفي اليوم الخميس، إن ارتفاع الهريم يبلغ 130 سم ومساحة جوانبه من الأعلى 35 سم ومن الأسفل 110 سم.

وأشار إلى أن الجزء العلوي من الهريم عثرت عليه البعثة مدمر جزئياً وتظهر عليه بعض البقايا المعدنية (ذهب أو نحاس) ويعتقد أنه كان مغطى بهذا المعدن.

ولفت إلى أن سطح الجزء الأسفل منه غير نظيف بما يوحى أنه قد أعيد استخدامه، كما أن أسفل سطح الهريم أملس ويظهر به بعض النقر ليسمح بتثبيت الهريم فوق الهرم، حيث أنه كان من السائد حتى عصر الدولة الوسطى أن يتم استكمال الجزء المدبب من الهرم بوضع هريم على قمة الهرم.

ومن جانبه قال فيليب كلومبير رئيس البعثة الفرسية السويسرية أنه تم العثور على الهريم في المنطقة الواقعة جنوب هرم بيبي الأول، أحد ملوك الأسرة السادسة، بمنطقة سقارة، والتي من المرجح أن تكون قد خصصت لبناء الهرم الجانبي للملكة "عنخ إس إن بيبي الثانية، والدة الملك بيبي الثاني، و الذي لم يكشف عنه بعد، لذا فمن المرجح أن يكون هذا الهريم خاص بالهرم الجانبي لهذه الملكة.

وأشار أيمن عشماوي رئيس قطاع الآثار المصرية بوزارة الآثار، إلى أن البعثة كانت قد عثرت الأسبوع الماضي على الجزء العلوي من مسلة ضخمه خاصة بالملكة "عنخ إس إن بيبي الثانية "، الأمر الذي يؤكد أن البعثة تقدم نتائج مذهلة في الكشف عن مزيد من أسرار المنطقة، بخلاف نجاحها في الكشف عن المجموعة الجنائزية الكاملة للملكة.