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تعرف على مخاطر ارتداء الأحذية بدون جوارب

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مصراوي Masrawy

تعرف على مخاطر ارتداء الأحذية بدون جوارب

03:03 م الخميس 12 أكتوبر 2017

تعرف على مخاطر ارتداء الأحذية بدون جوارب

ارتداء الأحذية بدون جوارب

كتبت - نانسي فايز الرويني : 

حذرت الكلية الملكية البريطانية للطب، من مخاطر ارتداء الأحذية بدون جوارب، لما تسببه من أمراض خطيرة تصيب القدمين.

وحسب موقع الديلي تليجراف، قالت "إيما ستيفنسون"، أخصائية الأمراض الجلدية،" إن ارتداء الأحذية بدون جورب تسبب ظهور البثور المؤلمة، والحكة واحمرار الجلد والأظافر".

أضافت إيما أن القدم تفرز نصف لتر من العرق يوميًا، لذلك تقدم لنا بعض النصائح لتجنب المشاكل الناجمة عن ارتداء الأحذية دون جوارب :

1- ترك الأحذية 48 ساعة لكي تجف لمنع نمو البكتيريا.

2-وضع أكياس الشاي الجافة في الأحذية كل مساء للتخلص من العرق والبكتريا.

3- استخدام بخاخ القدم لتقليل نسبة التعرق .

4- تجنب ارتداء نفس الحذاء يوميًا.

5- غسل وتجفيف القدمين جيدًا قبل ارتداء الحذاء بدون جورب.

 6- يفضل عدم ارتداء الأحذية الضيقة مدببة الشكل، لأنها تسبب تورم القدمين.

 

 

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مصراوي Masrawy

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