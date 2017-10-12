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إجراءات وقائية ضد "حمى الضنك" بالغربية

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مصراوي Masrawy

إجراءات وقائية ضد "حمى الضنك" بالغربية

03:52 م الخميس 12 أكتوبر 2017

أرشيفية

الغربية - مروة شاهين:

أصدر الدكتور محمد شرشر توجيهاته للإدارة العامة للشؤون الوقائية والإدارات الصحية التابعة بضرورة تنشيط الترصد لمرض "حمى الضنك" واتخاذ الإجراءات الوقائيه المتبعة من ترصد الحشرات وتتبع نواقل المرض ومخاطبة رؤساء المدن لردم المستنقعات المائية والصرف المكشوف وطفح المجاري وتغطية الخزانات، منعًا لانتشار الباعوض الذباب ومقاومته بكافة طرق المقاومة.

كما طلب من إدارات التثقيف الصحي التنشيط لتوعية المواطنين وربات البيوت بطرق التصدي للحشرات وملاحظة أعراض المرض ونشر تلك التعليمات الواردة من الوزارة بجميع الوحدات والمستشفيات.

وكان مرض "حمى الضنك" انتشر بالقصير بالبحر الأحمر، وانتقل الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، وأكد أن المرض ليس وبائيا ويسهل علاجه، وهو محصور بنطاق المدينة.

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