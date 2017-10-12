إردوغان : الولايات المتحدة تضحي بعلاقاتها الاستراتيجية مع تركيا

اسطنبول (د ب أ)

اتهم الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، الولايات المتحدة بالتضحية بعلاقتها الاستراتيجية مع بلاده، ووجه اللوم إلى السفير الأمريكي في أنقرة فيما يتعلق بأزمة وقف تقديم خدمات التأشيرات لمواطني البلدين بشكل متبادل.

وقال إردوغان إن الولايات المتحدة "تضحي بشريك استراتيجي مثل تركيا بسبب عدم قبول سفير وقح"، مستمرا في إلقاء اللوم على السفير جون باس في الأزمة الحالية، رغم أن وزارة الخارجية قد أيدت المبعوث تماما.

وأضاف إردوغان في تعليقاته عن الولايات المتحدة أمام مجموعة من المحافظين الأتراك في أنقرة :"نحن لا نعتمد عليك"، مضيفا أن تركيا لن تشتري بعد ذلك أسلحة "سيج سوير" من الولايات المتحدة. وقد منع المشرعون في واشنطن مبيعات الأسلحة النارية لحرس الرئاسة بعد شجار في العاصمة الأمريكية هذا العام.

وقال إردوغان إن اعتقال موظف قنصلي أمريكي تم وفقا للقانون واللوائح، مضيفا أن تركيا "ليست دولة قبلية".