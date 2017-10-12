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مسؤولون أمريكيون: واشنطن تنسحب من اليونسكو

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مصراوي Masrawy

مسؤولون أمريكيون: واشنطن تنسحب من اليونسكو

03:20 م الخميس 12 أكتوبر 2017

مسؤولون أمريكيون: واشنطن تنسحب من اليونسكو

كتب - سامي مجدي:
قال مسؤولون أمريكيون لوكالة أسوشيتد برس الخميس إن الولايات المتحدة انسحبت من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، بعد انتقادات متكررة لقرارات تبنتها المنظمة الأممية اعتبرتها واشنطن "معادية لإسرائيل."

وأضافت الوكالة أن قرار الانسحاب جاء في وقت تصوت فيه المنظمة لاختيار مديرها الجديد، في انتخابات ألقت مشاكل التمويل والانقسامات بسبب عضوية بظلالها على أجوائها.

وقالت أسوشيتد برس إن وزارة الخارجية الأمريكية كانت تحتفظ بمكتب لها في اليونسكو التي تتخذ من باريس مقرا لها، رغم تعليق الإدارة الأمريكية تمويل المنظمة في 2001 بعد قبول عضوية فلسطين في اليونسكو.

وأشار المسؤولون الأمريكيون إلى أن قرار الانسحاب كان متوقعا قبل نهاية هذا العام، حيث أن إدارة كانت تجهز له منذ أشهر.

وقالت الوكالة إن العديد من الدبلوماسيين الذين يعملون في البعثة الأمريكية في اليونسكو أبلغوا هذا الصيف بأن مناصبهم سوف تكون خالية، ونصحوا بالبحث أن وظائف أخرى.

كانت الولايات المتحدة قد انسحبت من اليونسكو في ثمانينيات القرن الماضي، لما رأته سوء إدارة للمنظمة واستخدامها في أغراض سياسية، ثم عادت وانضمت في 2003.

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