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‏مدير شرطة ميناء القاهرة يُكرم أمين شرطة لرفضه رشوة مالية من أحد الركاب

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مصراوي Masrawy

‏مدير شرطة ميناء القاهرة يُكرم أمين شرطة لرفضه رشوة مالية من أحد الركاب

03:26 م الخميس 12 أكتوبر 2017

‏مدير شرطة ميناء القاهرة يُكرم أمين شرطة لرفضه رشوة مالية من أحد الركاب

ميناء القاهرة الجوي

كتب - علاء عمران:

كرم مدير الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي، أمين شرطة لرفضه رشوة مالية من أحد الركاب عقب ضبطه وبحوزته أقراصا مخدرة.

وكان أمين الشرطة سليمان عبد الحميد، "من قوة إدارة تأمين الركاب" رفض رشوة مالية من أحد الركاب عقب ضبطه بأقراص مخدرة أثناء التفتيش، وذلك أثناء قيام الخدمات الأمنية بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي باتخاذ الإجراءات المتبعة لتأمين ركاب إحدى الطائرات، وحال قيام أمين الشرطة المذكور والمعين على جهاز كشف الأجسام بتفتيش الراكب المصري المدعو "إبراهيم.ا"، 40 سنة، مقيم بالشرقية، تم العثور على لفافة بلاستيكية بداخلها 40 قرصًا مخدرًا.

وقام الراكب المذكور بعرض رشوة مالية على الأمين لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وعلى الفور، قام أمين الشرطة بالإبلاغ عن الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.

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