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تأجيل طلب ردّ المحكمة في الطعن على زيادة "بدل عدوى الأطباء" لـ ٧ ديسمبر

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مصراوي Masrawy

تأجيل طلب ردّ المحكمة في الطعن على زيادة "بدل عدوى الأطباء" لـ ٧ ديسمبر

03:23 م الخميس 12 أكتوبر 2017

كتب – محمود الشوربجي:
 
قررت الدائرة التاسعة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة تأجيل نظر طلب نقابة الأطباء برد هيئة المحكمة، التي تنظر طعن على حكم زيادة بدل العدوى لجلسة ٧ ديسمبر المقبل.
 
وكانت النقابة العامة للأطباء، طلبت رد هيئة المحكمة في 8 يونيو الماضي، وذلك بعد تنحي المستشار حسن البرعي، رئيس الدائرة لاستشعاره الحرج.

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مصراوي Masrawy

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