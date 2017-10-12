تأجيل طلب ردّ المحكمة في الطعن على زيادة "بدل عدوى الأطباء" لـ ٧ ديسمبر

كتب – محمود الشوربجي:



قررت الدائرة التاسعة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة تأجيل نظر طلب نقابة الأطباء برد هيئة المحكمة، التي تنظر طعن الحكومة على حكم زيادة بدل العدوى لجلسة ٧ ديسمبر المقبل.



وكانت النقابة العامة للأطباء، طلبت رد هيئة المحكمة في 8 يونيو الماضي، وذلك بعد تنحي المستشار حسن البرعي، رئيس الدائرة لاستشعاره الحرج.