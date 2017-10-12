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إصابة 4 طلاب بالجديري المائي في الدقهلية

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مصراوي Masrawy

إصابة 4 طلاب بالجديري المائي في الدقهلية

03:37 م الخميس 12 أكتوبر 2017

إصابة 4 طلاب بالجديري المائي في الدقهلية

إصابة 4 طلاب بالجديري المائي

الدقهلية - رامي القناوي:
أصيب 4 طلاب بمدرسة علي مبارك الابتدائية في قرية كفر علام التابعة لمركز منية النصر في الدقهلية، بمرض الجديري المائي، ما أدى إلى حالة من الذعر بين الطلاب والمدريين.
وظهرت أعراض المرض على 4 طلاب داخل المدرسة فاستدعى مدير المدرسة أولياء أمورهم وفريق من الإدارة الصحية والزائرة الطبية، وبتوقيع الكشف الطبي تبين إصابتهم بالجديري.

وأكد مصدر بالمدرسة رفض ذكر اسمه، أنه جرى إخطار الإدارتين التعليمية والصحية ونقل التلاميذ لمستشفى منية النصر لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية باقي الطلاب.

من جهته أكد الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أنه فور ورود مذكرة بإصابة الطلاب انتقل فريق من الطب الوقائي بمديرية الصحه للمدرسة لمتابعة الحالات وتطهير المدارس.

وأضاف أن الطلاب المصابين خضعوا للعلاج اللازم بعد أن تم عزلهم، وإعطاءهم إجازة مرضية مستمرة لحين زوال المرض.

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