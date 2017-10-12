بالصور.. محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير حديقة الشهداء

بورسعيد - طارق الرفاعي:

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، أعمال تطوير حديقة المسلة، للوقوف على ما انتهت إليه الأعمال الجارية بها حتى الآن.

وأكد "الغضبان"، خلال تفقده الحديقة، على أن الحديقة تمثل جزء من تاريخ المدينة الباسلة ففيها تم استقبال الزعيم الخالد جمال عبدالناصر، ومنها انطلقت شرارة ثورة 30 يونيو.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن أعمال تطوير الحديقة تأتي ضمن خطة تطوير الحدائق من خلال المبادرة التي تتبناها المحافظة تحت شعار "حدائق بلا أسوار"، وكان آخرها افتتاح حديقة سعد زغلول بعد الانتهاء من تطويرها وإزاحة الستار عن تمثال الزعيم سعد زغلول الذي يتوسط الحديقة.