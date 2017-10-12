كيف جمع والد"جيجي حديد" الملياردير الفلسطيني ثروته؟

كتبت- ميرا ماهر:

كانت البداية عندما عمل والد الملياردير الفلسطيني الأصل، محمد حديد "69 سنة" في محطة إذاعة صوت أميركا ببيروت، ثم انتقل "محمد" مع العائلة في سن 14 للعيش هناك.

وكشف "حديد"، والد عارضة الأزياء جيجي حديد، عن بعض تفاصيل قصة نجاحه التي أرجع الفضل فيها لعائلته، مشدداً على أن سر النجاح هو التركيز على التعليم الذي يمنح فرصا أكثر في المستقبل لأي طموح، إلى جانب الصدق والنزاهة والاحترام، التي اعتبرها من صفات النجاح. بحسب موقع العربية.

بدأت قصة نجاح رجل الأعمال المعروف بنزوحه من سوريا إلى بيروت، ثم تنقله إلى تونس فاليونان وصولاً إلى أميركا.

عمل "حديد" في تجارة السيارات القديمة، ومن ثم أسس شركة لتصديرها إلى الولايات المتحدة الأميركية، ليؤسس بعدها شركة للعقارات في منتصف السبعينات.

وبالتعاون مع مقاولين عرب، بنى مجموعة من المباني في العاصمة "واشنطن"، ثم في "اسبن" التي شهدت انطلاقة محمد حديد، لينتقل بعدها إلى لوس أنجلوس أوائل القرن، ليصبح أحد أهم الأشخاص العاملين بمجال العقارات في بفرلي هيلز.

يسكن محمد حديد بقصر ضخم في بفرلي هيلز على مساحة 2.5 هكتار مع عائلته المكونة من أربعة أولاد، وهم مارييل، ألانا، جيجي، بيلا وأنور.