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ضبط لبناني حاول تهريب أجهزة "آي باد وآي فون" بمطار القاهرة

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مصراوي Masrawy

ضبط لبناني حاول تهريب أجهزة "آي باد وآي فون" بمطار القاهرة

03:42 م الخميس 12 أكتوبر 2017

أرشيفية

كتب- طه عبيد:

تمكنت جمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، من ضبط راكب لبناني حاول تهريب أجهزة "آي باد وآي فون" الذكية بقيمة 400 ألف جنيه، أخفاها حول جسده لدى وصوله من الكويت عن طريق .

وصرحت مصادر جمركية بالمطار أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة السعودية ، رحلة رقم 305 والقادمة من جدة ، إشتبه محمد سرحان مدير إدارة الجمرك فى الراكب اللبنانى ، وبتفتيشه ذاتيا وحقائبه تبين وجود 4 أجهزة أيباد علي جسده و 19 آى فون فى حقيبته .

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