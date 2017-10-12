ضبط لبناني حاول تهريب أجهزة "آي باد وآي فون" بمطار القاهرة

كتب- طه عبيد:

تمكنت جمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، من ضبط راكب لبناني حاول تهريب أجهزة "آي باد وآي فون" الذكية بقيمة 400 ألف جنيه، أخفاها حول جسده لدى وصوله من الكويت عن طريق السعودية.

وصرحت مصادر جمركية بالمطار أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة السعودية ، رحلة رقم 305 والقادمة من جدة ، إشتبه محمد سرحان مدير إدارة الجمرك فى الراكب اللبنانى ، وبتفتيشه ذاتيا وحقائبه تبين وجود 4 أجهزة أيباد علي جسده و 19 آى فون فى حقيبته .