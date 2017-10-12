«أوبل» تحصد أول نجاحات تعاونها مع «بيجو» في سيارتها «إنسيجنيا GSI»

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حصدت شركة "أوبل" أول نجاحات سياساتها التسويقية الجديدة بتغلب النسخة "GSI” من "إنسيجنيا"، التي تم تعديلها حديثًا، على النسخة "OPC" في سباق "نوربرجرينج" الشهير.

وتفوقت النسخة المعدلة حديثًا، بعد انتقال الشركة الألمانية إلى "بيجو – ستروين" في مطلع العام الجاري، على "إنسيجنيا OPC" الشهيرة خلال السباق الدولي، والذي يعد مؤشرا واضحا على التطويرات التي تم إضافتها للسيارات والموديلات الرياضية المختلفة منها.

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وخضعت "إنسيجنيا GSI" لعملية تطوير مكثفة على مدى الأشهر الماضية بمعرفة "بيجو" الفرنسية، والتي باتت المورد الرئيسي للمحركات والتقنيات الحديثة في موديلات "أوبل".