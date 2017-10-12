«التموين» تنفي تخفيض حصص المخابز من الدقيق المدعم

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، ما أثير في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي عن تخفيض وزارة التموين حصص المخابز من الدقيق المدعم.

وأشار المركز، في تقرير "توضيح الحقائق حول ما يثار في وسائل الإعلام"، إلى أنه تم التواصل مع الوزارة، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أن منظومة الخبز تسير وفق دورة الإنتاج، ويتم تسليم القمح والدقيق للمطاحن والمخابز بانتظام، ‏ويحصل كل شريك في المنظومة على حصص القمح والدقيق دون تغيير، ويتم تسجيل إنتاج الخبز ‏على النظام بشكل يومي، مشددة على أن رغيف الخبز المدعم خط أحمر لا يمكن ‏المساس به ‏وسعره محددة بـ5 قروش.‏

وأضافت الوزارة أن أرصدة القمح كافية لإنتاج الخبز حتى أول مارس 2018، مؤكدة أن الهيئة العامة للسلع تتعاقد على شراء الأقماح من الخارج من خلال مناقصات ‏دولية لتعزيز الأرصدة بشكل مستمر‏‎.‏

شاهد أيضا

وأوضحت أنها تتابع بشكل منتظم دورة إنتاج الخبز ويتم إصدار تعليمات وتوجيهات لجميع ‏مديري المديريات على ‏مستوى الجمهورية للرقابة المستمرة على جميع المخابز والتأكد من ‏وصول كميات ‏الدقيق المدعم والمقررة دون تغيير.‏

وناشدت الوزارة، المواطنين في حالة وجود أي شكاوى تتعلق برغيف الخبز المدعم في أي محافظة، الإبلاغ عنها من خلال الدخول على الموقع ‏الإلكتروني لبوابة الشكاوي الحكومية ‏‏www.shakwa.eg‏، أو ‏الاتصال على ‏الخط الساخن (16528).‏