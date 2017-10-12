رئيس لجنة الدفاع بالبرلمان: إعلان حالة الطوارئ إجراء دستورى

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قال النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، إن فرض حالة الطوارئ بالبلاد لمدة 3 أشهر هو إجراء دستوري يتم لحماية أمن الوطن والمواطنين، من بعض العناصر الخارجة على القانون والتي تستهدف أمن وأمان الوطن والمواطن.

وتابع رئيس لجنة الدفاع فى تصريحات خاصة للمحررين البرلمانيين اليوم: «القوات المسلحة ورجال الشرطة تواجه إرهابا فى الفترة الحالية، وبخاصة فى بعض المناطق ومنها منطقة سيناء وقد تمكنت قواتنا المسلحة من القضاء على نحو 95% من الإرهاب فى سيناء، وبالتالى إعلان الطوارئ جاء لحماية البلاد من مخاطر الإرهاب الذى تموله بعض الدول والمؤسسات».

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وقد أعلن اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا رقم 510 لسنة 2017 بإعلان حالة الطوارئ بجميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة صباح غدا الجمعة الموافق 13 أكتوبر الجاري وفيما يلي نص القرار.