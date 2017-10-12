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الكهرباء: القطاع يشهد طفرة كبيرة.. ولم يعد هناك تخفيف للأحمال

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الكهرباء: القطاع يشهد طفرة كبيرة.. ولم يعد هناك تخفيف للأحمال الكهرباء: القطاع يشهد طفرة كبيرة.. ولم يعد هناك تخفيف للأحمال

التحرير

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قال أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن ما نشاهده من مشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة، إعجاز بكل المقاييس، موضحا أنه يتم الآن مشاريع ضخمة بكافة القطاعات لم تكن موجودة في السابق.

وأضاف حمزة، خلال مداخلة هاتفية معبرنامج «هذا الصباح»، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الخميس، أن قطاع الكهرباء يشهد طفرة كبيرة، إذ لم يعد هناك تخفيف للأحمال، وانتهت التحديات التي كانت موجودة عام 2014، وهذا لم يكن وليد اللحظة، بل بمجهودات ضخمة للغاية.

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وذكر أن الرئيس عبد الفتاح يدعم قطاع الكهرباء باستثمارات ضخمة، وذلك لأهمية القطاع الذي يعتبره أمن قومي، إذ أن الكهرباء أساس أي تنمية، مشيرا إلى أن محطة كهرباء العاصمة الإدارية الجديدة يتم تبريدها لأول مرة بالهواء، وتعد أكبر محطة على مستوى العالم يتم تبريدها بالهواء.

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التحرير

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