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طلب إحاطة ضد وزير الكهرباء بشأن الزيادة الخرافية في الفواتير

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طلب إحاطة ضد وزير الكهرباء بشأن الزيادة الخرافية في الفواتير طلب إحاطة ضد وزير الكهرباء بشأن الزيادة الخرافية في الفواتير

التحرير

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وجه النائب عبد العزيز الصفتي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، طلب إحاطة للدكتور على عبد العال، موجه للمهندس محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بخصوص الزيادة الخرافية في فواتير الكهرباء، مشيرا إلى أن المواطنين يصرخون من الارتفاع البالغ وغير المبرر في فواتير الكهرباء، حيث إنهم لم يزودوا استهلاكهم العادي، فلماذا هذه الزيادة الكبيرة؟

وأوضح الصفتى، فى تصريح له اليوم، أن وزارة الكهرباء كانت قد أقرت زيادة جديدة على الكهرباء في يوليو الماضي، ولكن هذا ليس مبررا، لأن تكون الزيادات لدى كثير من المواطنين غير عادية حتى تصل إلى ثلاثة وأربعة أضعاف الطبيعي، لافتًا إلى أن كثيرا من المواطنين يشكون من قراءات خاطئة في العداد أو وجود عيب بالعداد نفسه، وعندما يتقدمون بشكاوى لإدارات الكهرباء تتقاعس عن تحريك فني لمعاينة العداد، متحججة دائمًا بأن قراءة العداد أعلى من قراءته بالفاتورة، وهو ما يجعل الفاتورة عالية.

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وطالب عضو مجلس النواب الوزارة بسرعة تركيب العدادات الذكية التي وعدت بها، وحل مشكلة القراءات الوهمية في أسرع وقت ممكن، لإنقاذ المواطنين من الارتفاع الشديد في الفاتورة، حيث إنه لا بد أن يكون تطبيق الزيادات على الكهرباء ليس بالدرجة التي تصيب المصريين بالعجز، فالمواطنون يحتاجون إلى من يرفق بأحوالهم.

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التحرير

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