«القابضة للمياه»: انتهاء 30 مشروعا في ديسمبر المقبل

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قال العميد محيي الصيرفي، المتحدث باسم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إنه من المنتظر أن يدخل الخدمة أكثر من 30 مشروع مياه، نهاية ديسمبر المقبل، ما بين 17 مشروع صرف صحي في الشرقية، و3 مشروعات مياه في الجيزة، و3 محطات مياه في المنيا، وغيرها.

وأضاف الصيرفي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الخميس، أن الشركة لا تُعلن عن المحطات التي سيتم إنشاؤها، ولكن تُعلن عن محطات بعد الانتهاء من إنشائها لضمان المصداقية.

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وذكر أن محطات المياه في العاصمة الإدارية الجديدة مصممة على أحدث الوسائل التكنولوجية.