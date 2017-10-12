آمنة نصير: «زواج فيسبوك» باطل (فيديو)

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قالت الدكتورة آمنة نصير، أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر وعضوة مجلس النواب، إن زواج الفيسبوك ليس به المقومات الأساسية للبناء الصحيح، إذ إنه بناء خيالي يختلف عن الواقع بتقاليده وأعرافه تماما.

وأضافت "نصير"، خلال حوار لها مع برنامج «صباح دريم»، عبر فضائية «دريم»، اليوم الخميس، أن مصر من أولى دول العالم في نسب الطلاق، مما يسبب انقلابا رهيبا في النسيج المجتمعي، والقيم والثقافة.

وتابعت بأن الزواج الصحيح يلزم فيه الإيجاب والقبول من الطرفين، وموافقة ولي الأمر، ومباركة الأسرة، مشيرة إلى أن زواج الفيسبوك باطل من حيث ديمومته لغياب ولي الأمر ومباركة العائلة.

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وذكرت: «ده مش زواج، دي علاقة هشة سريعا ما تنهار فور اصطدامها بواقع الحياة، الإسلام لا يحبذ الاختراعات الجديدة، وتعتبر دخيلة ولا تعتبر عقد زواج، كل ذلك هباء منثور».