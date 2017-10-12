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برلماني: تعديلات «الرقابة الإدارية» تقضي على الفساد والبيروقراطية

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برلماني: تعديلات «الرقابة الإدارية» تقضي على الفساد والبيروقراطية برلماني: تعديلات «الرقابة الإدارية» تقضي على الفساد والبيروقراطية

التحرير

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قال النائب محمد بدوى دسوقى، عضو مجلس النواب، إن تعديلات قانون الرقابة الإدارية حصلت على موافقة أغلبية المجلس، لأن الجميع يعلم الدور المهم الذي تقوم به الرقابة الإدارية فى مكافحة الفساد الذي يلتهم ثروات البلد.

وأشار بدوى، فى تصريح له اليوم الخميس، إلى أن الدور الذي قام به الجهاز في الفترة الأخيرة ونجاحاته المشهودة فى كشف العديد من قضايا الفساد حفز النواب من أجل الموافقة على تعديل القانون ومنحهم سلطات أوسع.

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وأضاف عضو مجلس النواب، أن تعديلات القانون جاءت من أجل مساندة الجهاز فى سرعة إنجاز عمله وللقضاء على البيروقراطية التي كانت تؤخر نتائج التحقيقات وكشف الفساد، مشيرا إلى أن جهاز الرقابة الإدارية من أقدر الأجهزة الموجود حاليا فى مكافحة الفساد.

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التحرير

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