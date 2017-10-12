أمن الإسماعيلية يكشف ملابسات القبض على الكاتب سليمان الحكيم

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كشفت مديرية أمن الإسماعيلية، ملابسات القبض على الكاتب الصحفي سليمان الحكيم بمدينة فايد، اليوم الخميس.

وأوضحت المديرية في بيان لها -حصلت "التحرير" على نسخة منه- أن حملة بقيادة رئيس مدينة فايد توجهت لتنفيذ القرار رقم 26 لسنة 2017 بإزالة عقار مخالف ملك سليمان علي محمود "سليمان الحكيم"، والمكون من أرضي و3 طوابق.

وأشارت المديرية إلى أن سليمان اعترض على التنفيذ، وتعدى بالسب والقذف على قوات التأمين بقصد منعهم من القيام بأعمالهم، وتم ضبطه وإحالته إلى النيابة العامة.

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بدوره، قال محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن قوات الأمن ألقت القبض على الكاتب الصحفي سليمان الحكيم، بعد هدم منزله بمدينة فايد رغم وجود تراخيص قانونية له.

وأكد "كامل" -في تصريحات لـ"التحرير"- أنه تواصل تليفونيا مع الكاتب الصحفي، وأبلغه أنه حاول تقديم كافة الأوراق والتراخيص اللازمة لبناء منزله والأرض المقام عليها، لكن دون جدوى، حسب قوله.

كان عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، قد أعرب في تصريحات تليفزيونية له، يوم الجمعة الماضي، عن صدمته من ظهور الصحفيين سليمان جودة وسليمان الحكيم، على قناة "مكملين" الإخوانية، مشيرًا إلى أنه لم يعرف ماذا حدث بالحلقة، لكن تصرف الصحفيين غير صحيح؛ لأن تلك القناة تقف ضد حكومة وجيش مصر، مؤكدًا أن الزميلين سيتم إحالتهما للتحقيق واتخاذ الإجراءات الصارمة تجاه هذه الممارسات.