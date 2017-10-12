​وزير الرياضة: منتدي الشباب العالمي بشرم الشيخ يحمل رسالة سلام إلى العالم

القاهرة- أ ش أ:

قال وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز، إن منتدي الشباب العالمي الذي يعقد بمدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر المقبل يعد تتويجا لمؤتمرات الشباب التي دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي إليها، مؤكدًا أن تواجد الرئيس السيسي في جميع المؤتمرات التي عقدت أعطت لهذا الحدث زخما كبيرا.

وأضاف وزير الرياضة، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أنه تم توجيه الدعوة لعدد من الملوك ورؤساء الدول الشخصيات العالمية للمشاركة في هذا المؤتمر الذي سيختلف عن المؤتمرات السابقة.

وأوضح أن المؤتمر سيتناول الكثير من القضايا العالمية كالهجرة غير الشرعية والبيئة والسلام العالمي والتواصل بين شباب العالم وانه سيحمل رسالة سلام من شباب مصر إلى دول العالم ويظهر الجانب الحضاري والثقافي المصري.

وشدد على أن هناك جهات كثيرة من دول العالم طلبت الحضور والمشاركة في المؤتمر ودراسة هذه الفكرة في وقت يشارك بفعاليات المؤتمر أكثر من 3 الأف شاب أكثرهم من خارج مصر وأن هناك إمكانية لزيادة هذا العدد.