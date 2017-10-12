بيان عاجل بالبرلمان يشكو من إهمال طلاب مدرسة لضعاف السمع في البساتين

كتب- أحمد علي:

تقدم النائب أحمد عبده الجزار، عضو مجلس النواب عن دائرة البساتين، وعضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، ببيان عاجل إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه ضد كل من رئيس الوزراء ووزير الصحة ووزير التعليم بسبب تدهور حالة طلاب ضعاف السمع وزارعي القوقعة وانتهاك حقوقهم بمدرسة الشيماء الابتدائية بإدارة البساتين.

وأوضح الجزار، أن وزارة التربية والتعليم لم تقم بعملية دمج للأطفال معاقي السمع مع بعضهم البعض، ولم توفر أخصائيين مدربين على كيفية التعامل مع ضعاف السمع من زارعي القوقعة، مشيرًا إلى مدرسة الشيماء الابتدائية بها جزء خاص بالصم وضعاف السمع وزارعي القوقعة والصم والبكم وتقوم بدمج الأطفال مع بعضهم ودون وجود أي تجهيزات أو تنمية مهارات أو متخصصين.

وكشف أن المدرسة قامت بعملية دمج للأطفال الصم مع ضعاف السمع في مكان واحد وهو آمر لا يؤدي إلى عملية تعليميه سليمة، فالصم يتعاملون بأسلوب الإشارة، اما ضعاف السمع فيتعامون بأسلوب التخاطب والاسلوب اللغوي، وبالتالي فشل دمجهم في أول أسبوع في الدراسة، مشيرًا إلى أن المدرسة قامت بدمجهم مع الطلاب العاديين وهو ما يؤثر على الطلاب ضعاف السمع لعدم استيعابهم بشكل كام.

وأضاف "نائب البساتين" أن أطفال الصم ووزارعي القوقعة يعانون من عدم وجود جهاز FM الذي يساعد زارعي القوقعة على وصول الصوت والتأهيل حتى يتمكن طالب الابتدائي من الاستفادة من المعلم، مشيرًا إلى أن الفصول غير مؤهله للطلاب من ضعاف السمع وهو ما يشكل انتهاك لأبسط حقوقهم.

وطالب "الجزار" وزارة التعليم بتخصيص معلمين مدربين على التعامل مع ضعاف السمع وزارعي القوقعة، وتمكين الطالب من ممارسة حقوقهم بتواجد طبيب سمعيات وأخصائيين في كل مدرسه للاهتمام بمشاكل الزارعين وضعاف السمع، وكذلك عمل توزيع وتفرقه بين طالب الصم والبكم وبين طالب ضعيف السمع، وتجهيز فصول بأجهزة fm.