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مسؤولون: واشنطن تنسحب من اليونسكو بسبب إسرائيل

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مصراوي Masrawy

مسؤولون: واشنطن تنسحب من اليونسكو بسبب إسرائيل

03:20 م الخميس 12 أكتوبر 2017

مسؤولون: واشنطن تنسحب من اليونسكو بسبب إسرائيل

القاهرة (مصراوي)
قال مسؤولون أمريكيون لوكالة أسوشيتد برس الخميس إن الولايات المتحدة انسحبت من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، بعد انتقادات متكررة لقرارات تبنتها المنظمة الأممية اعتبرتها واشنطن "معادية لإسرائيل."

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