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الجربا يؤكد التوصل لاتفاق جديد لخفض التصعيد جنوب دمشق

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مصراوي Masrawy

الجربا يؤكد التوصل لاتفاق جديد لخفض التصعيد جنوب دمشق

03:17 م الخميس 12 أكتوبر 2017

الجربا يؤكد التوصل لاتفاق جديد لخفض التصعيد جنوب دمشق

القاهرة (د ب أ)
أكد المعارض السوري رئيس تيار الغد أحمد الجربا أنه تم صباح اليوم الخميس التوصل إلى اتفاق لخفض التصعيد في جنوب دمشق بين الروس وعدد من الفصائل على رأسها جيش الإسلام، وذلك برعاية مصرية ومشاركة تياره.

وأوضح الجربا، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أنه على تواصل مع محمد علوش، مسؤول الهيئة السياسية في جيش الإسلام السوري، منذ أن ساهم التيار في إنجاز اتفاق خفض التصعيد في الغوطة الشرقية في يوليو الماضي.

وقال :"علوش سعى منذ ذلك الحين للتوصل إلى اتفاق مماثل في جنوب دمشق يضمن عدم حدوث تهجير قسري".

وحول رفض البعض في جنوب دمشق لدور تياره في الاتفاق، قال :"لا نلتفت لأصحاب الأجندات الخاصة، وسنكمل عملنا في إنجاز أية اتفاقيات تحقن دماء أبناء شعبنا".

وكشف عن وجود جهود للتوصل إلى اتفاقات خفض تصعيد في مناطق أخرى، مشيرا إلى احتمال أن يتم الإعلان عنها في المستقبل القريب.

وشكر وقياداتها على الجهود التي تبذلها من أجل الحفاظ على وحدة سورية وحقن دماء أبنائها.

وكان علوش قد أعلن في وقت سابق اليوم التوصل إلى اتفاق جديد لخفض التصعيد جنوب دمشق، وشدد على أن "مصر قامت بجهود مميزة للحفاظ على وحدة سورية ودعم الحل السياسي".

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