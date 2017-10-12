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من الأفضل برأيك.. مجموعة فساتين زفاف "زهير مراد" أم "إيلي صعب" لعام 2018؟

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مصراوي Masrawy

من الأفضل برأيك.. مجموعة فساتين زفاف "زهير مراد" أم "إيلي صعب" لعام 2018؟

03:14 م الخميس 12 أكتوبر 2017

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الألبوم التالى

"القطيفة" الناعمة.. موضتك لشتاء هذا الموسم

كتبت- هاجر حاتم:

أطلق كلًا من المصممين العالميين زهير مراد وإيلي صعب مجموعتهما الجديدة لفساتين زفاف 2018.

استوحى زهير مراد مجموعته من ظاهرة الشفق القطبي، حيث تداخلت ألوان الطبيعة مع بعضها، كما أضاف الورود في جميع أنحاء الفساتين.

ابتعد "مراد" عن الفستان "المنفوش" ليبرز بشكل أكبر جسد المرأة، ويمنحها مظهر أكثر جاذبية.

واستوحى إيلي صعب، المصمم اللبناني العالمي، مجموعته من المدارس العريقة للأزياء مع إضافة لمسة عصرية، لتظهر المرأة كأميرة من الأساطير، كما استخدم حزام الخصر ليبرز رشاقتها.

لم يعتمد إيلي أيضًا على الفساتين "المنفوشة" بقوة، لكنه استخدم  أزياء الستينات القصيرة، مع الحذاء الأبيض ذو الكعب متوسط الطول.

وفي هذا الألبوم نستعرض لكم مجموعة كل مصمم منهما لعام 2018، فمن الأفضل برأيك؟

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مصراوي Masrawy

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