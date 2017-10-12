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"الاتصالات" تنظم دورات مجانية على الحاسب الآلي بالوادي الجديد

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مصراوي Masrawy

"الاتصالات" تنظم دورات مجانية على الحاسب الآلي بالوادي الجديد

03:18 م الخميس 12 أكتوبر 2017

محافظة الوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

بدأ وفد مركز التدريب المجتمعي التابع لوزارة الاتصالات، اليوم الخميس، تنظيم دورات تدريبية بالمجان لأبناء محافظة الوادي الجديد على استخدام الحاسب الآلي.

أكدت المهندسة منى محمد علي، مدير متابعة المشروعات بالمحافظة، لـ"مصراوي"، أن الدورة تستمر لمدة 15 يومًا بمركز شباب الخارجة، وأنه سيجري تدريب 40 متدربا بالفترتين الصباحية والمسائية بقاعة التدريب بالديوان العام.

وأضافت علي، أن هذه الدورة تأتي في إطار التنسيق بين المحافظة ووزارة الاتصالات للنهوض بالمستوى التعليمي والتكنولوجي للمواطن الواحاتي، وذلك بتدريب أبناء المحافظة من الجنسين على كيفية استخدام الحاسب الآلي، خاصة وأنه أصبح يدخل في كافة الأعمال ومناحي الحياة.

وكانت محافظة الوادي الجديد، استقبلت فريقًا متخصصًا في برامج التدريب على الحاسب الآلي تابع لإدارة مركز التدريب المجتمعي بوزارة الاتصالات، اليوم الخميس، لتنظيم عدة دورات تدريبية لأبناء المحافظة بالمجان.

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مصراوي Masrawy

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