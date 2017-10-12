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منع طلاب بـ"أزهر المنوفية" من الدخول لارتدائهم "أساور وبنطلونات ممزقة"

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مصراوي Masrawy

منع طلاب بـ"أزهر المنوفية" من الدخول لارتدائهم "أساور وبنطلونات ممزقة"

03:15 م الخميس 12 أكتوبر 2017

جامعة الأزهر

المنوفية - مروة فاضل:

منعت كلية اللغة العربية بنين جامعة الأزهر بشبين الكوم، بمحافظة المنوفية، اليوم الخميس، طلاب يرتدون أساور وبنطلونات ممزقة وسلاسل، ويحلقون شعرهم بقصات غريبة من دخول الكلية، كما تم التنبيه من خلال ميكروفات الكلية بالالتزام بالزي اللائق بطالب العلم بصفة عامة والطالب الأزهري بصفة خاصة.

وأكد الدكتور سيد سلام عميد كلية اللغة العربية بنين جامعة الأزهر بشبين الكوم، أن الأزهر يلتزم بالوسطية ويجب أن يكون الطالب الأزهري قدوة لغيره من الطلاب، حيث إن للأزهر قدسية خاصة.

وأضاف، أنه تم اتخاذ قرار بضرورة التزام الطلاب بالمظهر اللائق منذ بداية العام الدراسى، وتم إحاطة الطلاب به علما والتنبيه بعدم الحضور إلى الكلية بملابس وإكسسورات لا تليق بالطالب الجامعي وطلاب الأزهر بصفة خاصة.

وأضاف، ردًا على أن بعض الطلاب يبررون هذه الملابس والإكسسورات التي تعد تشبها بالنساء أنها حرية شخصية، أنه لا يوجد في الإسلام ما يسمى بالحرية المطلقة وتنتهي حدود الحرية عند ما أباحه الشرع، مؤكدًا أن جميع الأديان دعت إلى الوسطية والحرية مقيدة بحدود الشرع وكل ما خرج عن ذلك هو انحراف.

وتابع، أنه لا يمكن أن نطالب بمنع النقاب ولا نمنع السفور، وعلى من ينادي بمنع النقاب أن يأتي بمبرراته، مشيرًا إلى أن اللحية سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا يمكن قبول من يخرج عن الحق باسم الحق والإسلام غير مسئول عن من يشوهونه ويتخذون منه مبررا للخروج عن الحق وقتل النفس وغيرها من الجرائم التي لا يرضاها الدين الإسلامي.

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