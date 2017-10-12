بالصور.. أقدم معهد أزهري بكفر الشيخ يتحول لمقلب قمامة

كفر الشيخ - إسلام عمار:

سيطرت حالة من الغضب، على أهالي قرية برية لاصيفر التابعة لمركز سيدي سالم بكفر الشيخ، بسبب تحويل أرض المعهد الأزهرى للقرية إلى مقلب قمامة وحظائر مواشي وحمير خاصة بالأهالي، وموقف سيارات، بالإضافة إلى انتشار البوص والحشائش في كل مكان، وذلك بعد توقف أعمال الإنشاءات الجديدة فيه.

الدكتور محمد هلال رميح، طبيب، من أهالي القرية، كشف عن صدور قرار إزالة للمعهد، عام 2016، حيث كان آيلا للسقوط ووجود خطر على حياة التلاميذ والطلاب، كما تم رصد ميزانية من الإمارات العربية كمنحة لإعادة البناء ومنذ عام تقريبًا توفى المقاول المسند له إجراء أعمال هذه الإنشاءات.

وأكد الطبيب لـ"مصراوي"، أنه منذ هذا التاريخ توقفت تلك الأعمال، وباستطلاع الأمر مع مسؤولي منطقة كفر الشيخ الأزهرية أفادوا بأن المسؤولين بالشركة المسند لها أعمال إعادة بناء الأعمال الإنشائية الخاصة بالمعهد، يرفضون استئناف العمل بحجة أن المبلغ الذي جرى رصده من المنحة الإمارتية لا يتوافق مع الأسعار الحالية، لخامات ومواد البناء.

وأشار جلال معالي، مدرس، من أهالي القرية، إلى أن معهد قرية برية لاصيفر، جرى بنائه عام 1980، على مساحة 12 قيراطًا، وبالجهود الذاتية، وكان به مراحل التعليم الثلاثة، "ابتدائي، إعدادي، ثانوي"، ومنذ قرار إغلاقه من أجل إزالة مبانيه وإعادة بنائها من جديد جرى توزيع تلاميذ الابتدائي على مسجد السيدة عائشة بالقرية، ليتلقون تعليمهم فيه، بعلم مسؤولي منطقة كفر الشيخ الأزهرية، ولم يلتفت أي منهم لشكواهم.

وقال عوض علي البحيري، معلم بالتعليم الفني: "للأسف مسؤولي منطقة كفر الشيخ الأزهرية، تركوا هذا المعهد لتجاوزات بعض الأهالي، ليلقون به قمامتهم، وحيواناتهم، وطيورهم النافقة، حتى تحول إلى مقلب قمامة، واتخاذ آخرون منه مساحات، لاستخدامها جراجًا للسيارات كما حوله آخرون لحظائر حمير وماعز، وفي الوقت نفسه ولم تتخذ منطقة كفر الشيخ الأزهرية، أى إجراء حيال ذلك.

وأوضح مجدي سعد جاويش، إمام وخطيب، لـ"مصراوي"، أنه بعد توزيع تلاميذ المعهد على أحد مساجد القرية، لتلقيهم التعليم فيه، ووزع مسؤولو منطقة كفر الشيخ الأزهرية، تلاميذ المرحلة الإعدادية على معهد قرية أبوغانم، والذى يبعد عن قريتهم بحوالي 3 كيلو مترات، كما وزعوا طلاب الثانوي على معهد قرية الزهيري، والذى يبعد عن قريتهم بحوالي 5 كيلو مترات.

وكشف عمرو بسيوني جاب الله، أحد أولياء الأمور، عن اتخاذ الأوقاف قرارًا، بمنع تلاميذ المرحلة الابتدائية، من تلقي تعليمهم بمسجد السيدة عائشة، منذ أيام مشيرًا إلى أن مندوبًا من الأوقاف بشأن هذا الأمر بناء على شكوى، أحد الأهالي، كما حضر مندوبًا من منطقة كفر الشيخ الأزهرية، ووجه بعدم حضور التلاميذ للمسجد، إلا بعد الحصول على موافقة من قطاع المعاهد بالأزهر الشريف في القاهرة.