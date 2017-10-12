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وزير التنمية المحلية: الموافقة على قرض البنك الأوروبي لتقليل تلوث بحيرة قارون

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مصراوي Masrawy

وزير التنمية المحلية: الموافقة على قرض البنك الأوروبي لتقليل تلوث بحيرة قارون

03:04 م الخميس 12 أكتوبر 2017

وزير التنمية المحلية: الموافقة على قرض البنك الأوروبي لتقليل تلوث بحيرة قارون

هشام الشريف وزير التنمية المحلية

كتب- محمد غايات:

قال هشام الشريف وزير التنمية المحلية، إن مجلس الوزراء وافق على قرض من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمشروع الصرف الصحي بالفيوم يستفيد منه مايقرب من مليون مواطن وبقيمة ١٨٦ مليون يورو يستهدف المساهمة في تقليل تلوث بحيرة قارون من خلال إعادة تأهيل محطات الصرف الصحي.

وأضاف في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، أنه سيتم بناء ٨ محطات جديدة لمعالجة الصرف الصحي، وتوسيع ٩ محطات وإعادة تأهيل ١٠ محطات ومد ٣٠٠٠ كيلو متر بخطوط الصرف الصحة وبناء ١٣٩ محطة رفع جديدة.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن القرض على شريحتين ١٣٧ مليون يورو والثانية ٤٩ مليون يورو.

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