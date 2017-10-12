تأجيل دعوى بطلان قرار عدم زيادة مدة رؤساء البنوك لجلسة 7 ديسمبر

كتب – محمود الشوربجي:

قررت الدائرة الأولى "مفوضين" بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم الخميس، تأجيل نظر الدعوى المقامة من إبراهيم عطية إبراهيم، التي طالب فيها ببطلان قرار محافظ البنك المركزي بألا تزيد مدة عمل الرؤساء التنفيذيين للبنوك العامة والخاصة في مصر على 9 سنوات، لجلسة ٧ ديسمبر المقبل.

وقالت الدعوى التي حملت رقم ٤١١١٤ لسنة ٧٠ قضائية، إن مجلس إدارة البنك المركزي أصدر بجلسته قراره المشار إليه، متضمنًا أنه: "بالنسبة لبنوك القطاع الخاص، لاتزيد مدة الحد الأقصى للمسئول التنفيذي الرئيسي عن 9 سنوات متصلة أو منفصلة، وفي حالة تجاوز المسئول التنفيذي لتلك المدة، يستمر حتى انعقاد أو اجتماع الجمعية العامة لاعتماد القوائم المالية للبنوك، وفي حالة تجاوز المسئول تلك المدة في 31 ديسمبر 2015 تمنح البنوك مهلة لاعتماد القوائم المالية عن العام المالي 2016، شريطة الحصول على موافقة البنك المركزي.