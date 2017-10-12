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سارق والد اللاعب محمد صلاح: "أخدت 30 ألف جنيه من العربية ودفنتها في التراب"

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مصراوي Masrawy

سارق والد اللاعب محمد صلاح: "أخدت 30 ألف جنيه من العربية ودفنتها في التراب"

03:14 م الخميس 12 أكتوبر 2017

اللاعب محمد صلاح

كتب – فتحي سليمان:

كشفت التحقيقات تفاصيل جديدة في واقعة تعرض والد الكابتن محمد صلاح، لاعب منتخب ونادي ليفربول الإنجليزي للسرقة؛ وضبط رجال المباحث المتهم عقب ارتكابه الواقعة بـ 24 ساعة، واتضح أنه حارس عقار مجاور لمنزل المجني عليه.

وأوضحت التحقيقات بأن المتهم يدعى "أسامة.ع"، 33 سنة، حارس عقار مجاور لمنزل والد الكابتن محمد صلاح.

وقال المتهم في التحقيقات، إن والد اللاعب ترك زجاج السيارة غير محكم الإغلاق، فبدرت إلى ذهنه تفتيش السيارة، وأثناء ذلك عثر على مبلغ مالي قدره 30 ألف جنيه داخل حقيبة بالسيارة.

وتابع المتهم أنه عقب قيامه بالسرقة، أخفى المبلغ المالي بأن دفنه بمنطقة ترابية مجاورة للعقار للتهرب من الشرطة، ولم يخبر أحدًا بالواقعة.

تلقى اللواء محمد منصور، مدير مباحث القاهرة، إخطارًا من المقدم وائل غانم، رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، يفيد أن صلاح حامد محروس غالي، 56 سنة، موظف شئون إدارية بالوحدة الصحية بقرية نجريد مركز بسيون بالغربية ومقيم مدينة نصر، والد الكابتن محمد صلاح، تعرض لسرقة مبلغ 30 ألف جنيه من داخل سيارته أثناء توقفها أمام منزله.

وضع العميد محمود هندي، رئيس مباحث قطاع شرق القاهرة، خطة بحث تضمنت تفريغ الكاميرات القريبة من مقر الواقعة، ومناقشة شهود العيان، وتوصلت إلى أن المتهم هو "أسامة.ع"، 33 سنة، حارس عقار مجاور لمنزل والد المجني عليه.

تحرر محضرًا أحاله اللواء خالد عبد العال، مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة إلى النيابة العامة للتحقيق.

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